نائب حاكم الشارقة: مناسبة صنعها رجال

الشارقة ( الاتحاد)

أكد سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة أن ذكرى اليوم الوطني ليست كباقي المناسبات، لأنها مناسبة صنعها رجال، وسار على نهجهم رجال من أصلابهم ليستكملوا بناء ذلك الصنيع، ليجعلوا من هذا البلد جنة خضراء وواحة أمن يستظل فيها المواطن والمقيم.

وقال في كلمة عبر مجلة درع الوطن: تتجدد ذكرى إعلان قيام الاتحاد، يوم وضع المؤسسون بقيادة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قواعد التأسيس المتينة التي تحقق آمال الوطن وفق رؤية شمولية أساسها خدمة وبناء الإنسان.

وقال سموه: تتجدد ذكرى إعلان قيام الاتحاد يوم وضع المؤسسون بقيادة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قواعد التأسيس المتينة التي تحقق آمال الوطن وفق رؤية شمولية أساسها خدمة وبناء الإنسان.

وأضاف: اتحاد الإمارات مناسبة ليست كباقي المناسبات، مناسبة صنعها رجال وسار على نهجهم رجال من أصلابهم ليستكملوا بناء ذلك الصنيع، ليجعلوا من هذا البلد جنة خضراء وواحة أمن يستظل فيها المواطن والمقيم».