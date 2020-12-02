ولي عهد عجمان: الاتحاد «روح» تسري في وجداننا

عجمان ( الاتحاد)

قال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان: إن مرور العام بعد العام على قيام اتحاد الإمارات يزيدنا إصراراً على متابعة المسيرة وإعمار الوطن، والسعي إلى تحقيق أهداف قيادتنا الحكيمة في بناء حضارة إنسانية شامخة.

وأضاف في كلمة عبر مجلة درع الوطن بمناسبة اليوم الوطني الـ49: إن ما تحقق من نتائج مثمرة وإنجازات مشرفة على كافة المستويات محلية وإقليمية وعالمية، خير برهان وشاهد على صحة النهج ووضوح الهدف.

وقال سموه: «الثاني من ديسمبر عام 1971 كان ميلاداً لدولة متوحدة الأركان، قوية البنيان كبيرة الأحلام، ويوماً بعد يوم تتعزز وتترسخ قيم الاتحاد التي أرساها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وإخوانه المؤسسون، وقيادتنا الرشيدة التي جعلت الاتحاد «روحاً» تسري في وجداننا.

وتابع: ويسعدني في هذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعاً أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات.