ولي عهد الفجيرة: مسيرة إنجازات

الفجيرة (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أن الاحتفاء بذكرى اليوم الوطني من كل عام، تأكيدٌ على أهمية هذا اليوم التاريخي الذي تُوج بمسيرة حافلة بالمكاسب والإنجازات التي تحققت على مدار 49 عاماً.

وقال في كلمة عبر مجلة درع الوطن بمناسبة اليوم الوطني الـ 49: إن هذا اليوم باتَ يمثل ميلاد وطن وميلاد شعب لا يرضى بغير التميز في كافة المجالات، في ظل قيادة حكيمة تسعى دائماً إلى إسعاد شعبها، ملتزمةً بثوابت الاتحاد الوطنية.

وقال: «بخطوات ثابتة نحو التميز والتفوق، توحدت إرادة الآباء المؤسسين لدولتنا الغالية، ووضعوا اللبنات الأولى بجد وإخلاص لبناء دولة متطورة ومتقدمة، سرعان ما سطع نجمها في محافل دول العالم مجسدةً حقائق ملموسة على أرض الواقع. وأضاف: أتممنا 49 عاماً من البناء والتطور، وبسطنا الأمن والأمان بفضل الله العلي القدير، وبفضل قيادة حكيمة، يشرف على مسيرتها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مع إخوانه حكام الإمارات وأولياء العهود، ووطن ينعم فيه أبناؤه بالأمن والاستقرار.