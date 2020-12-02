ولي عهد أم القيوين: فكر وطني ورؤى حضـارية

أم القيوين (الاتحاد)

قال سمو الشيخ راشد بن سعود المعلا ولي عهد أم القيوين: إن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وإخوانه المؤسسين عبروا عن فكر وطني ورؤى حضارية وإنسانية شملت أبناء الوطن في جميع الإمارات كأولوية مباشرة، في إطار منهاج وطني جسد العدالة الاجتماعية، ووضع الإنسان فيه هدفاً استراتيجياً أول.

وأضاف في كلمة عبر مجلة درع الوطن بمناسبة اليوم الوطني الـ 49: أن تصدر الإمارات مؤشرات التنافسية والابتكار والتنمية البشرية، يعكس لنا النتائج المبهرة للخمسين عاماً الماضية في المجالات الاقتصادية والتنموية والبنية الاجتماعية.

وقال سموه: «في الثاني من ديسمبر من كل عام، تحتفل دولة الإمارات حكومةً وشعباً باليوم الوطني التاسع والأربعين لإعلان قيام الاتحاد».

وتابع: جسدت رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة -حفظه الله- الأهداف التنموية، التي تحقق للدولة الازدهار ولأبناء الوطن السعادة، ووضعت الإمارات في صدارة مؤشرات التنافسية والابتكار والتنمية البشرية، وصنفت الدولة ضمن الخمسة مراكز المتقدمة عالمياً.