ولي عهد رأس الخيمة: نهضة شاملة

أبوظبي (وام)

أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أن الثاني من ديسمبر يوم مجيد صنع تاريخاً مشرقاً في مسيرة الإمارات العربية المتحدة ونموذجاً وطنياً للأجيال القادمة باعتبار أن الاتحاد الذي أرسى قيمه في وجدان الإماراتيين المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» مدخل للقوة والتقدم وبناء دولة المؤسسات التي تحقق الاستقرار والأمن والرخاء لأفراد المجتمع. وقال سموه في كلمة عبر «مجلة درع الوطن» بمناسبة اليوم الوطني الـ49 للدولة: إن ما تحقق من نهضة شاملة في ظل الاتحاد جعل من دولة الإمارات نموذجاً وحدوياً غير مسبوق في المنطقة وتجربة رائدة في الحكم والتنمية قائمة على أسس وركائز قوية وتفاعل خلاق بين قيادة تمتلك رؤية عميقة ونظرة ثاقبة تستشرف المستقبل، وتعمل على تأمين احتياجات المواطن بكل شفافية وشعب وفيّ مخلص.

وأضاف سموه: «نحتفل ونحن نمتلك مقومات التطور والنمو وأصبحنا منافساً حقيقياً للدول المتقدمة في العديد من المجالات كما يظهر جلياً في مؤشرات التنافسية العالمية والاستدامة وبشهادة المؤسسات الدولية العريقة».