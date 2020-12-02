طحنون بن محمد: مناسبة وطنية خالدة في النفوس

أبوظبي (الاتحاد)

قال سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، إن الثاني من ديسمبر مناسبة وطنية خالدة في نفوس أبناء الاتحاد، وتخليد لمسيرة حافلة بالإنجازات التنموية، وبداية لانطلاقة متجددة لمستقبل واعد بالنماء والازدهار تحت قيادة رشيدة تؤمن بقدرات أبنائها وشغفهم وإصرارهم لصنع مستقبل مشرق وتحقيق الطموحات والأهداف والرؤى.

جاء ذلك في كلمة لسموه عبر مجلة درع الوطن في ما يلي نصها:

«نحتفل خلال هذه الأيام المباركة باليوم الوطني الـ49 لقيام الاتحاد، هذا اليوم الذي تستحضره دولة الإمارات العربية المتحدة وهي تقف بعزة وفخر وشموخ على إنجازات 49 عاماً مفتخرة بماضيها الأصيل وحاضرها المشرق ومستقبلها الواعد بإذن الله وبإرادة شعبها وقيادتها الحكيمة.

وبهذه المناسبة الغالية أتقدم بخالص التهنئة إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، والى شعبنا الكريم، والى كل المقيمين على أرضنا الطاهرة، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا وأن ينعم عليها بالأمن والأمان وأن تظل شعلة مضيئة ونبراساً لدول وشعوب العالم.

إن الثاني من ديسمبر هو مناسبة وطنية خالدة في نفوس أبناء الاتحاد، والاحتفال باليوم الوطني الـ49 هو تخليد لمسيرة حافلة بالإنجازات التنموية وبداية لانطلاقة متجددة لمستقبل واعد بالنماء والازدهار تحت قيادة رشيدة تؤمن بقدرات أبنائها وشغفهم وإصرارهم لصنع مستقبل مشرق وتحقيق الطموحات والأهداف والرؤى.

لقد شهدت الإمارات خلال الـ49 عاماً الماضية نمواً مطرداً في مختلف مجالات ومناحي الحياة وعلى كافة الأصعدة، وحرصت القيادة الرشيدة على تعزيز مكانة الدولة بين دول العالم بهدف أن تكون من ضمن أفضل دول العالم من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما شهدت الإمارات خلال هذا العام 2020 على الرغم من الظروف الصعبة التي يشهدها العالم نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» عدداً من الإنجازات النوعية مثل إطلاق «مسبار الأمل الإماراتي» لاستكشاف كوكب المريخ وتشغيل محطة براكة للطاقة النووية السلمية والحد من انتشار فيروس «كوفيد- 19» مما يدل على قدرة الإمارات كعادتها في تحويل التحديات إلى فرص للإبداع والتطوير.

وأكدت هذه الجائحة التي تشهدها دول العالم على نجاح الدولة للعبور نحو مستقبل مزدهر بتأسيس بنية تحتية رقمية متطورة جعلتها اليوم في مقدمة الصفوف من حيث جاهزيتها في استمرارية الخدمات بكافة القطاعات وتعزيز منظومة العمل عن بُعد والتعامل باحترافية مع تداعيات هذه الجائحة.

رحم الله الآباء المؤسسين الذين صنعوا لنا مجداً اسمه دولة الإمارات العربية المتحدة، وحفظ الله لنا هذا المجد وحفظ قيادتنا الرشيدة وشعبنا والمقيمين على أرضنا وأسبغ علينا دوام العز والرفعة والازدهار.