نهيان بن زايد: نقلة نوعية لدولة الاتحاد

أبوظبي (الاتحاد)

قال سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية: إن اتحاد الدولة حقق بفضل القيادة الحكيمة المخلصة نقلة نوعية مفصلية، انطلقت في زمن لا يحسب في مراحل تاريخ تغيير الشعوب والأمم، ولكن تحقق بالإرادة القوية والصلبة التي وفرتها حكمة قيادتنا الأمينة بمسؤوليتها أمام شعبها.

جاء ذلك في كلمة لسموه بمناسبة اليوم الوطني الـ49، قال فيها:

«مع استشراف اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة (2021)، ومع عيد الاتحاد التاسع والأربعين نكون في بلدنا الغالي قد قطعنا شوطاً واسعاً من النقلات النوعية المتميزة، تدرجنا فيها على سلم المجد والحضارة، وتصدرنا فيها مراكز متقدمة في مجالات متعددة في العلم».

وتابع: وإننا ونحن على أعتاب العام الجديد على قيام الاتحاد، فإننا نبارك تلك الأيادي الشجاعة التي جمعت قلوب الإمارات السبع تحت راية هذا الاتحاد المجيد العامر بالمحبة الوطنية الصادقة واليانع بثمار الخير التي غرس بذورها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه.