عبدالله بن زايد: رسالتنا الخير والسلام للعالم

أبوظبي (الاتحاد)

قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي: إن رسالة دولة الإمارات التي تجذرت في خلايانا منذ قيام الاتحاد حتى باتت جزءاً من تكويننا رسالة خير وسلام وأمل واستقرار للعالم كله، تفتح ذراعيها للتعاون والعمل مع كل من ينشد الازدهار والتنمية. جاء ذلك في كلمة لسموه لمجلة درع الوطن بمناسبة اليوم الوطني الـ49 للدولة، قال فيها: «اليوم، مع نجمتنا الـ49 نستحضر سيرة عطرة لرجال عظماء أخلصوا للوطن، وآمنوا بتجربته الوحدوية حتى باتت نموذجاً يشار إليه بالبنان في العالم أجمع.. فالرهان كان وسيظل دائماً على وحدة النسيج المجتمعي والمصير المشترك.. وهدفنا دائماً معانقة المجد وتحقيق الريادة لوطننا المعطاء.

في عام الاستعداد للخمسين، نتطلع بخطى واثقة نحو تحقيق انطلاقة كبرى للوطن، ونجدد العهد بمواصلة مسيرة متجددة عنوانها الريادة والإنجاز، ونجدد العهد وكلنا ثقة أنه بسواعد أبناء الإمارات وكافة المقيمين سيبقى الوطن صرحاً شامخاً، ويظل مساره في تقدم ورفعة.

إن رسالة الإمارات التي تجذرت في خلايانا منذ قيام الاتحاد حتى باتت جزءاً من تكويننا.. رسالة خير وسلام وأمل واستقرار للعالم كله، تفتح ذراعيها للتعاون والعمل مع كل من ينشد الازدهار والتنمية والرخاء للشعوب في شتّى أرجاء المعمورة.