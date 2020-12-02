نهيان بن مبارك: رمز التسامح

أبوظبي (وام)

حيا معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، الجهود الخالدة للمؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأشاد بنهجه الذي تأسست عليه الدولة واعتزازه بوطنه وهويته وإنجازاته المرموقة في مجالات التنمية والبناء وحرصه على نشر التعايش والتسامح والسلام.

وقال معاليه في كلمة بالمناسبة «إننا ونحن نحتفل باليوم الوطني التاسع والأربعين، يملأنا الفخر والاعتزاز بوطننا الغالي الذي أصبح رمزاً للتسامح والتعايش والسلام، ومثالاً يحتذى في نهضته وتقدمه وريادته، ومنطلقاً للأخوة الإنسانية إلى العالم، ونفخر بقدرات الإمارات على مواجهة التحديات والصعاب كافة، بفضل الرؤية الحكيمة لقيادتها الرشيدة التي دعمت وساندت الجميع في مواجهة جائحة «كوفيد ـ 19»، فعززت قدرات كافة الفئات لتخطي الجائحة وهو ما ليس مستغرباً على هذا الوطن، فما نحظى به في الإمارات من استقرارٍ ورخاء قد تحقق لنا في ظل قيادة حكيمة وعادلة، يلتحم معها الشعب بعزمٍ وقوة».

وتقدم معاليه بخالص التهنئة بيوم الاتحاد إلى صاحب السمو الوالد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكام الإمارات.