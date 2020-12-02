أحمد بن حميد: علامة مضيئة

عجمان (وام)‏

قال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون المالية والإدارية، إن دولة الإمارات العربية المتحدة استطاعت ومنذ قيام الاتحاد تحقيق العديد من الإنجازات وخلال فترة لا تتجاوز الخمسة عقود، وذلك بفضل الرؤية الثاقبة لباني الاتحاد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي رسختها وسارت عليها قيادتنا الرشيدة سعياً نحو تحقيق الرخاء والازدهار وإسعاد المجتمع.

وأكد -في كلمته بمناسبة اليوم الوطني الـ49- أن الثاني من ديسمبر علامة مضيئة ليس فقط في حياة أبناء هذا الوطن بل هو نبراس لامع أنار للعالم أجمع طريق النجاح والتطور والنماء الذي شهدته إماراتنا الحبيبة خلال 49 عاماً.. مضيفاً أن ما حققته دولة الاتحاد من إنجازات تاريخية تستحق منا كل الثناء والتقدير والتضحية في سبيل حمايتها والمحافظة عليها بالغالي والنفيس وضرب المثل في تحقيق الانتماء الراسخ للوطن عبر الدفاع عن مقدراته ومنجزاته ووضعه على سلم أولويات ليس فقط أبناء البلد بل أيضاً كل من يعيش على أرض الإمارات الطيبة والحفاظ على كل ما يجعل ذلك الوطن في الصدارة بين الأمم والشعوب.

وتقدم الشيخ أحمد بن حميد النعيمي بهذه المناسبة العظيمة بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وإلى شعب الإمارات، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذا الوطن المعطاء الأمن والأمان.