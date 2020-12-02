خالد بن زايد: بذرة طيبة من أيدٍ مباركة

أبوظبي (الاتحاد)

قال سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، في تصريح لسموه بالمناسبة: «تأتي مناسبة اليوم الوطني الإماراتي كل عام، لترسخ أن ما قام به المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، عندما أرسى فكرة الاتحاد، وبذرة روح الاتحاد للإمارات السبع، في الثاني من ديسمبر من عام 1971 م، إلى أن وصلت إلى ما نراها اليوم عليه، إنما كانت بذرة طيبة من أيدٍ طيبة مباركة، كان لها الفضل الكبير في ما نراه من تطور ورقي لهذه الدولة الفتية، وساهمت في النهوض بتلك البلاد نحو آفاق بعيدة، حققت خلالها الكثير من الإنجازات العصرية والتنموية، ومواكبة لكل مقتضيات العصر الجديد.

وأضاف سموه: «وقد واصل من بعد تلك المسيرة، شيوخ وحكام دولة الخير والعطاء برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد لأعلى للقوات المسلحة، لتحقيق المستحيل، ليحق لنا أن نفخر بما وصلت إليه، وما حققته على أكثر من صعيد ومجال، ونفخر لما نراه من تقدم وتطور بلغ مبلغه الكبير في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتنمية الدول وتحقيق الإنجازات الضخمة تلو الإنجازات، فهنيئاً لدولتنا قيادتها التي آلت على نفسها أن تصل بسفينة بلادنا الغالية إلى بر الأمان والاستقرار، سبيلاً لنهضتها وتطورها الدائمين على مر السنين.