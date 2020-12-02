سلطان بن خليفة: تحويل التحديات إلى إنجازات

أبوظبي (وام)

توجه سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة بأسمى التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود والشعب الإماراتي، بمناسبة اليوم الوطني التاسع والأربعين لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد سموه، أن دولة الإمارات غدت نموذجاً يحتذى به إقليمياً وعالمياً، نظير ما حققته الدولة من إنجازات، كما أن التحديات تتحول على أيدي قيادة دولة الإمارات وبكفاءة أبنائها وبناتها إلى إنجازات نوعية، وهي رسالة إلى العالم بأنه لا سقف لطموح الإنسان الإماراتي.

وأضاف أن القيادة الحكيمة لا تجعل عاماً يمضي دون تحقيق الإنجازات تلو الإنجازات، وهي بذلك تحقق حلم الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، بوطن يحتضن جميع أبنائه ويحقق أحلامهم وتطلعاتهم. وأكد سموه أن دولة الإمارات أصبحت قوية شامخة، وباتت مسيرة نهضتها التنموية مملوءة بالإنجازات، ومثالاً يحتذى بفضل حكمة قيادتها الرشيدة ووعيها الثاقب.