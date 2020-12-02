محمد بن خليفة: دولة عصرية ورسالة إنسانية

أبوظبي (وام)‏

رفع سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات وسمو أولياء العهود وشعب الإمارات بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني التاسع والأربعين للدولة.

وقال سموه: إن يوم الثاني من ديسمبر يمثل المحطة التاريخية الأهم في مسيرة شعبنا ودولتنا، وهو يوم راسخ في ذاكرة الوطن يوم أشرقت شمس الاتحاد وتحقق الحلم الكبير والأمنية العظمى يوم توحدت فيه كلمتنا معلنة للعالم قيام الدولة الفتية المتماسكة التي استطاعت مواصلة النجاحات والإنجازات وأن تكون في مقدمة الدول الأكثر تطوراً ونمواً واستقراراً في ظل الرؤية الواضحة والاستراتيجيات الحكيمة لقيادتنا التي بفضلها وبسواعد أبنائها المخلصين صاغت نموذجاً فريداً للدولة الحديثة شمل مختلف نواحي الحياة فغدت الإمارات دولة عصرية تنطلق في مقوماتها من رسالة إنسانية عالمية قوامها الخير.