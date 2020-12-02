منصور بن محمد: دولتنا قوية

دبي (وام)

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أن اليوم الوطني مناسبة غالية نستحضر فيها الإنجاز الضخم الذي بدأ به سجل إنجازات دولة الإمارات، والمتمثل في التئام الإرادات وتلاقي العزائم، إذ اختار الإماراتيون إقامة دولة قوية قادرة على تشكيل ملامح مستقبلها وتغيير مجرى التاريخ في هذا الجزء من العالم، بنموذج وحدوي فريد. وأضاف سموه: «في ضوء الرعاية الكبيرة للشباب تعاظمت إسهاماتهم وارتفع مؤشر عطائهم في كل مسارات التنمية والتطوير، توطيداً لركائز مجد الإمارات».