أحمد بن محمد: وحدة الإرادة

دبي (وام)‏

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أن تأسيس دولة الإمارات جاء بفضل إرادات توحدت برؤية قائد آمن أن المستقبل لا يمكن أن يفتح ذراعيه مُرحِّباً إلا لكل من يملك مقومات التميز والتفوق والريادة.

وقال سموه: ارتفعت راية الإمارات للمرة الأولى في مثل هذا اليوم من عام 1971 مُعلنةً ميلاد دولة فتية اتخذت من عزيمة أبنائها وإرادتهم جسراً للعبور للمستقبل، واليوم، تواصل ترسيخ دعائم اتحادها وركائز نهضتها بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.