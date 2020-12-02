راشد النعيمي: فخورون بالمسيرة

عجمان (وام)

‏حيا الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم جهود المغفور له القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي استطاع أن يجعل الاتحاد منارة للمجد والعز، وأن تصبح الإمارات نموذجاً عالمياً لدولة عرفت كيف تحول الصحراء إلى جنان وكيف تصنع من أبنائها رواداً ومبدعين ومبتكرين، وقال: «لقد سبق -طيب الله ثراه- عصره برؤيته، وحلم بالأفضل، وسعى جاهداً لتمكين الطاقات، ‏وتسليح الموارد بالعلم والعمل والمعرفة». وأضاف معاليه، في كلمة له بمناسبة اليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات: «إننا نحتفل بيومنا الوطني الذي يروي قصة اتحادنا الشامخ، ويعبر عن هويتنا الوطنية وإرثنا الضارب في أعماق التاريخ، وتؤكد دولتنا للعالم أجمع أنها عنوان الأصالة والعراقة ‏وموطن العيش الكريم».