منال بنت محمد: تحقيق ريادة الإمارات العالمية

دبي (وام)

توجهت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة بأصدق التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وإلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» بمناسبة اليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت سموها أن الاحتفال باليوم الوطني الـ 49 لقيام دولة الإمارات وتزامنه مع عام الاستعداد للخمسين، إنما يأتي ليؤكد على الرؤية المستقبلية والنظرة الثاقبة للقيادة الرشيدة في الوصول بالإمارات للريادة العالمية في مختلف المجالات، ترسيخاً للنهج الذي أرساه المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والآباء المؤسسون للاتحاد، طيّب الله ثراهم، في الأخذ بأسباب النهضة والتقدم المبني على العلم والاستثمار في المورد البشري لتحقيق الرفاه والازدهار للشعب الإماراتي.