روضة بنت محمد بن خالد: مناسبة وطنية تجسد الولاء والانتماء

أبوظبي (وام)

قالت الشيخة روضة بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيسة مؤسسة بحر الثقافة.. إن الذكرى الـ49 لقيام اتحاد دولة الإمارات مناسبة وطنية تفوح بعطر الحب والولاء لقيادتنا الرشيدة والانتماء لأرضنا ودولتنا الغالية.

وأضافت في كلمة بهذه المناسبة: «في هذه الأيام نشعر بالفخر والامتنان، لأننا أبناء هذا الوطن الذي حقق المعجزات في أقل من خمسين عاماً، بناء الأوطان والإنسان رحلة طويلة في تاريخ البشر، ولكنها قصيرة في تاريخ الأمم والشعوب، فتمكنا بفضل قيادتنا أن نحجز لأنفسنا مكاناً بين الشعوب المتقدمة، ونجحنا في أن نكسب ثقة العالم، ليس على الصعيد السياسي فقط، وإنما على الصعيد الثقافي والفني والحضاري والإنساني وكل الأصعدة».

وأضافت أن الإمارات نجحت في تحقيق الإنجازات المتتالية وفق رؤية واضحة وبحب كبير، وبخطى ثابتة ليس على الأرض بل وحتى في الفضاء.

حفظ الله الإمارات قيادةً وشعباً وأرضاً، وأدام لها الرفعة والازدهار..