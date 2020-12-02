خولة السويدي: يوم مشرق بزغ فيه نجم دولة وحدوية فتية

أبوظبي (وام)

هنأت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني.. صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات وشعبها بمناسبة اليوم الوطني التاسع والأربعين.

وقالت سموها: «كانت أحلام الوحدة تراود فكر القائد المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، منذ أمد بعيد وبمسعاه الحميد وجهده الدؤوب وبعد نظره مع كوكبة من إخوانه «حكام الإمارات» رفع عَلَم دولة الإمارات العربية المتحدة خفاقاً في قصر الضيافة في إمارة دبي في الثاني من ديسمبر سنة 1971م فكان يوماً مشهوراً عزيزاً مشرقاً حبيباً إلى النفوس وبزغ نجم دولة فتية في صيغة وحدوية.