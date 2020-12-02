مريم المهيري: تجسيد لوحدتنا خلف قيادتنا

أبوظبي (‏‏وام)

أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي، أن اليـــوم الوطني لدولة الإمارات يجسد وحدة كل أبناء الدولة خلف قيادتهم الرشيدة لمواصلة مسيرة الإمارات الإنسانية والحضارية.

وقالت معاليها: «إن اليوم الوطني مناسبة عزيزة على قلوبنا، وفيها نستذكر قيام اتحاد الإمارات وجهود الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي اجتمع وإخوانه حكام الإمارات على كلمة الحـــق، لتبدأ مسيرة أمة نحو التقدم والتطور والازدهار، وتصبـــح بفضل قيادتها الرشيدة وسواعد أبنائها الفتية مضرباً للمثل في التقدم ونموذجاً عالمياً للتنميــة».