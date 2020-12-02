حصة بوحميد: يوم محفور في تاريخ الوطن

دبي (الاتحاد)

أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، أن اليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات العربية المتحدة، يوم إماراتي محفور في تاريخ الوطن وحاضر في ذاكرة الجميع، فهو يؤرّخ لجهود جبّارة بذلها القادة المؤسسون بُناة الاتحاد، وحفروا بها أساس هذا الإنجاز الشامخ الذي تحقق ويتحقق كل يوم في دولة الإمارات، مشيرة معاليها إلى أن هذه المناسبة غالية وعزيزة على قلوب جميع المواطنين والمقيمين، وهي تعكس حالة حب وعشق فريدة بين الإنسان والمكان، ومزيداً من الانتماء والولاء للوطن ولقيادتنا الحكيمة.

وقالت: كل يوم تزداد رؤية دولة الإمارات وضوحاً وإصراراً، وترتقي درجات في رحلة استشراف المستقبل من أجل راحة وسعادة الجميع، ما يُقرّبنا أكثر من أهدافنا التنموية والمئوية.