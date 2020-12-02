عهود الرومي: ترسيخ قيم الاتحاد

دبي (الاتحاد)

أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن اليوم الوطني الـ49 لدولة الإمارات، يحمل قيمة مميزة في عام الاستعداد للخمسين، الذي يمثل نقطة انطلاق جديدة تستند إلى تراث الآباء المؤسسين وغرس الاتحاد، وتنطلق برؤى القيادة للإعداد لخمسة عقود مقبلة من مسيرة تطور دولة الإمارات وتقدمها وريادتها.

وقالت: إن قيادة دولة الإمارات تواصل ترسيخ قيم الاتحاد التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون، وأوصلت الدولة في أقل من خمسين عاماً إلى مراكز متقدمة عالمياً في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية، وتبني عليها توجهاتها ورؤاها التطويرية في عام الاستعداد للخمسين لتكون الإمارات من أكثر الدول استعداداً وجاهزية للمستقبل، لتصل بحلول ذكرى مئويتها الأولى إلى المركز الأول عالمياً.