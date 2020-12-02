ميثاء الشامسي: فخر أمجاد الإمارات

أبوظبي (وام)

قالت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، إن الاحتفــــال بالثاني من ديسمبر، فخـــر أمجاد الإمارات، هو احتفاء بنهضة مباركة أسس لها المغفـــور له الشيـــخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثـــراه، وتواصــل المسيرة قيادة رشيدة.

وأضافت معاليها: «تتوالى السنوات والمناسبات، ويبقى عيدنا التاسع والأربعون عيداً وطنياً مميزاً بكل تفاصيله، فهو يجسد في قلوبنا الولاء والانتماء، ويعزز وفاءنا لكل من ساهم في بنائه واستقراره، وعلى رأسهم القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات مؤسسو دولة الاتحاد».