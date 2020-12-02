ناعمة المنصوري: مسيرة زاخرة بالإنجازات

دبي (الاتحاد)

أكدت ناعمة المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن اليوم الوطني الـ49 مناسبة وطنية مجيدة، نستذكر خلالها رؤية وعزيمة وجهود الآباء المؤسسين بقيادة المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في إرساء أسس صرح الاتحاد تحت راية العز والفخر.

وأضافت، أن الإمارات تواصل برؤية قيادتها الرشيدة الصائبة مسيرتها المظفرة نحو مستقبل مزدهر ومشرقٍ قائم على تحقيق الإنجازات والتقدم والريادة لرفعة الوطن والمواطنين لتقدم للعالم أنموذجاً ملهماً لأحد أنجح التجارب الوحدوية على مستوى العالم.

وتقدمت بأسمى آيات التهنئة والتبريكات للقيادة الحكيمة وإلى شعب الاتحاد العظيم بمناسبة اليوم الوطني الـ49 يوم العزة والشموخ.