نعمة العامري: علامة فارقة في المنطقة

أبوظبي (الاتحاد)

قالت الدكتورة نعمة سالمين العامري عميد أكاديمية أبوظبي الحكومية: «إن احتفاءنا بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات يتجاوز غريزة حب الوطن التي أودعها الله في قلوبنا، لنستذكر اللحظات التي كانت نقطة انطلاق المسيرة التنموية العظيمة والشاملة، حيث أصبح هذا الاتحاد علامة فارقة في تاريخ المنطقة، ومحور اهتمام العالم، ووضعت شعب الدولة في مصاف الدولة المتقدمة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية، انطلاقاً من قيم التسامح والعطاء والخير التي يتحلى بها أبناء زايد «طيب الله ثراه»، باني هذه النهضة الحديثة». وأضافت: «نستذكر بهذه المناسبة إنجازات الوطن، ونتطلع إلى عقود من الريادة والحداثة والنمو والتطور في ظل قيادة حكيمة ورشيدة أعطت أكثر مما يمكن تقديمه».