أمينة الطاير: اتحاد العزة والشموخ والتحدي

دبي (وام)

قالت الشيخة أمينة بنت حميد الطاير، رئيسة جمعية النهضة النسائية في دبي، رئيسة مجلس الإدارة: إن الاحتفال بذكرى الثاني من ديسمبر هو عرفان وتقدير من شعب الإمارات العريق لجهود وإرادة الآباء المؤسسين لدولتنا الغالية في قيام اتحاد العزة، والشموخ والتحدي.

وأضافت: «يبقى الثاني من ديسمبر تاريخ ميلاد محفور في الأعماق، سجل الزمن فيه قصة حب عنوانها حب وولاء وانتماء لوطن العزة والكرامة».

ورفعت الشيخة أمينة الطاير أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات الوفي.

كما رفعت أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى «أم الجود» حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.