نوال الحوسني: روح الاتحاد

أبوظبي (وام)‏

قالت الدكتورة نوال الحوسني المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، في الذكرى الـ 49 لاتحاد إماراتنا، نستحضر السيرة العطرة لمهندس الاتحاد القائد الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وإخوانه المؤسسين، ونتذكر شجاعتهم في تحويل الصحراء إلى جنة خضراء، والارتقاء بشعب الإمارات لنرى اليوم الطبيب والمهندس والعالم والمفكر.

وأضافت: «نتطلع إلى المستقبل بعين الواثق برؤية قيادة حكيمة صانت المكتسبات، ومضت بدولتنا بخطى واثقة لترفع علمها عاليا بين الأمم».