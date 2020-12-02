صقر غباش: مسيرة الإنجازات

أبوظبي (وام)‏

أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن اليوم الوطني يأتي وقد اكتملت لدولة الإمارات، في يومها الـ 49، مسيرة حافلة بالإنجازات في مختلف المجالات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مسيرة بدأت بقيام الاتحاد على يد الآباء المؤسسين، واستمرت في ظل القيادة الرشيدة التي حملت الراية من بعدهم.

وأضاف معاليه: «نجدد العهد والوعد نحن، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وممثلو شعب الإمارات بكل فئاته، على أن نظل جميعاً على قلب رجل واحد محبة وإخلاصاً لوطن أعطى ويعطي، ولقيادة سخرت كل حياتها لهذا الوطن، وللمواطن الذي يقف خلف قيادته مرتبطاً بها برباط متين من المحبة والإخلاص، كما نرفع أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى القيادة الرشيدة».

وقال: «إذا كان الآباء الذين أسسوا لهذا الاتحاد، قد أدركوا وتيقنوا أن قوة الاتحاد هي الأساس الأول لبناء دولة قادرة على مواجهة التحديات وتستطيع توفير كل أسباب الحياة الكريمة لشعبها، فإن قيادتنا الرشيدة اليوم أكدت هذا اليقين بحرصها المتواصل على تحقيق النجاح تلو النجاح».