سلطان الجابر: تعزيز التنافسية

أبوظبي (وام)

رفع معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها.

وأضاف معاليه: إن الثاني من ديسمبر يمثل مناسبة نستذكر من خلالها قصص النجاح المتميزة التي تحققها الدولة عاماً تلو الآخر، وكيف استطاعت في بضع عقود من الزمن أن ترسخ حضورها على خريطة العالم. وأكد معاليه أن مسيرة الاتحاد وضعت دولة الإمارات في مصاف الدول الأكثر تقدماً وتأثيراً على خريطة العالم في قطاعات عدة، وتلك قصة نجاح كبيرة يحق لنا أن نفخر بها. وأشار إلى أن دولة الإمارات، وبفضل النظرة المستقبلية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة، بدأت بالتحضير لمرحلة التعافي لما بعد «كوفيد - 19» من خلال تهيئة الظروف الملائمة للنمو والازدهار في مختلف القطاعات ومواكبة المتغيرات والتطورات والتركيز على الفرص الجديدة التي ستنشأ مستقبلاً.

وأكد معاليه، أن وزارة الصناعة التكنولوجيا المتقدمة تعمل بالتعاون مع الأطراف المعنية، على تحديث البنية التشريعية والتنظيمية للقطاع بهدف دعم أنشطة التصنيع والإنتاج، وتشجيع استقطاب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية ومواءمتها مع أرقى المعايير العالمية، وتمكين المجتمع الصناعي المحلي للانطلاق بثقة نحو الأسواق العالمية بما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني.