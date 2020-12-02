ناصر الهاملي: وطننا منيع

أبوظبي (وام)

رفع معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني الـ 49 إلى القيادة الرشيدة.

وقال: «نجدد الولاء والانتماء والالتفاف حول قيادتنا الرشيدة، ونواصل خلفها مسيرة الوطن لتبقى رايته ترفرف عالياً على هذه الأرض الطيبة التي ستبقى شاهد عيان على حكمة المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي تعاهد مع إخوانه، رحمهم الله، على المضي قدماً في إعلاء شأن الاتحاد بعزيمة صلبة كانت كفيلة بتذليل الصعوبات والتحديات التي رافقت مرحلة التأسيس وما بعدها».

وأضاف: «إننا في هذا اليوم نستحضر بكل اعتزاز تأسيس دولتنا ويغمرنا شعور الفخر بحاضرها، حيث تزداد الإنجازات وتكبر معها الطموحات بمستقبل أكثر إشراقاً وتميزاً». وأكد أن «إرث زايد» سيبقى، بعون الله، الوطن المنيع بحكمة ورؤية قيادتنا الرشيدة وبتكاتف كل أبنائه.