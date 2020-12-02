علي الشامسي: عنوان الولاء

أبوظبي (وام)

أكد معالي علي محمد الشامسي رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.. أن الذكرى الـ 49 لقيام الاتحاد، مناسبة وطنية لمسيرة الاتحاد الشامخة، غرسها المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وإخوانه المؤسسون.

وقال معاليه: إن مسيرة الاتحاد التي تشهدها الدولة كانت الهدف الأسمى للقائد المؤسس بتوحيد دولة الإمارات، وتحقيق النمو الازدهار والتقدم والرقي لشعبها. ورفع معاليه أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، بمناسبة اليوم الوطني الـ 49 للدولة.