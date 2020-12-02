سلطان البادي: تجاوز التحديات

أبوظبي (وام)‏

تقدم معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل بأصدق التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى سمو أولياء العهود، وإلى شعب دولة الإمارات، بمناسبة اليوم الوطني التاسع والأربعين للدولة. وأضاف معاليه في كلمة بهذه المناسبة.. أن الاحتفال باليوم الوطني لهذا العام يأتي مجللاً بالنجاح في تجاوز دولتنا أصعب المحن والتحديات، والتي كان داعمها الأول ما قدمه قادتنا حفظهم الله اللامحدود للمواطنين والمقيمين، مما كان له أبلغ الأثر في صمود وطننا وتوالي الإنجازات والنجاحات .