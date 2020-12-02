عمر العلماء: تعزيز الريادة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أن دولة الإمارات تواصل مسيرتها التنموية المتسارعة ورفدها بإنجازات متجددة في ظل رؤى القيادة الرشيدة ودعمها اللامحدود للقدرات والطاقات والكفاءات الوطنية، وتركيزها على الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة لخدمة المجتمع وبناء مستقبل أفضل.

وقال: «إن احتفالنا بالعيد الوطني التاسع والأربعين يتزامن هذا العام مع جهود واستعدادات كافة الجهات الحكومية في الدولة لتسريع وتيرة مشاريعها وإنجازاتها لتعزيز ريادة الدولة ومكانتها العالمية في عام الاستعداد للخمسين، بما يحقق رؤى القيادة وأهداف مئوية الإمارات».

وتوجه معاليه بأسمى آيات التهنئة للقيادة الرشيدة.