زكي نسيبة: أرقام قياسية

أبوظبي (وام)‏

أكد معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة أن إنجازات الإمارات سيُخلدها التاريخ بحروف من ذهب.

وأضاف: «يأتي احتفالنا ليُعلن عن قرب انتهاء عام الاستعداد للخمسين الذي شهد إنجازات سيُخلدها التاريخ بحروف من ذهب، حيث تمكّنت الدولة من إطلاق مسبار الأمل الإماراتي لاستكشاف المريخ، وتشغيل محطة براكة للطاقة النووية السلمية، وتحقيق الأرقام القياسية في قطاعات التعليم والثقافة وجودة الحياة والصحة والتنمية البشرية والنمو الاقتصادي والتنافسية الاقتصادية وفقاً للمعايير العالمية. وقال: «غير أن هذا العام شهد إعجازاً على قدرة الإمارات في التفوق عالمياً في مواجهة جائحة كورونا وتقديم أكثر من 1328 طناً من المساعدات الغذائية والطبية إلى أكثر من 111 دولة، مع إجراءات شجاعة وجريئة للمُحافظة على ركائز الاقتصاد الوطني».