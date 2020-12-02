بلحيف النعيمي: نموذج عالمي

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات تمكنت، بفضل رؤى وتوجيهات ودعم قيادتها الرشيدة خلال مسيرتها الممتدة على مدار 49، من تقديم نموذج عالمي في قدرة الدول عبر تلاحم أبنائها وقيادتها في التطور والتقدم، وتحقيق نهضة حقيقة على مستوى القطاعات كافة، وسجلت لنفسها مكانة عالمية في العديد من المجالات، أهمها العمل من أجل البيئة والمناخ. وأضاف: «على مدار خمسة عقود، لم يعرف المستحيل مكاناً في قاموس دولتنا التي شكل الاتحاد والعمل المتواصل والطموح والرغبة في بناء مستقبل أفضل دائماً أساساً في قيامها، فبدأت من هذه الأرض الطيبة، لتقدم للعالم نموذجاً في التطور والنهضة».