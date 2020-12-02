سعيد بن محمد: حب وولاء للوطن

العين (وام)

أكد الشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان، أن الاحتفال بمرور 49 عاماً على تأسيس دولة الإمارات هو دليل على مدى حب وانتماء هذا الشعب لوطنه، والتأكيد على ولائه والتفافهم حول قيادته التي سخرت كل الإمكانيات التي سعت من خلالها إلى تحقيق أعلى المراكز بين صفوف الدول المتقدمة لتحقيق الازدهار والتقدم لهذا البلد المعطاء.

ودعا، في كلمة له بمناسبة اليوم الوطني الـ 49، إلى استشعار نعم المولى عز وجل العظيمة، وعلى رأسها نعمة الاتحاد والأمن والطمأنينة والمحبة والتراحم والتسامح التي تسود بين أبنائه، وتعزز كيانه روابط الأخوة والمصير المشترك، كما دعا أبناء الإمارات الأوفياء إلى الإخلاص والوفاء للوطن، وتسخير كافة الإمكانات والجهود للنهوض به.