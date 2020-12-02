علي الكعبي: مناسبة وطنية راسخة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي علي سالم الكعبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، أن يوم الثاني من ديسمبر مناسبة وطنية راسخة في وجداننا وعزيزة على قلوب أبناء الإمارات، فهي المناسبة الغالية التي يتأكد فيها تلاحم الشعب وتعاضده ووقوفه خلف قيادته التي تحقق في عهدها المكتسبات الكبيرة، والإنجازات التاريخية العظيمة التي تؤكد مكانة الإمارات وريادتها العالمية ورؤيتها واستراتيجياتها التي تنطلق بكل قوة نحو خمسين عاماً جديدة من عمر الاتحاد، وهي المناسبة الغالية التي نستذكر فيها جهود مؤسس الدولة، وباني نهضتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وما بذله والمؤسسون الأوائل، غفر الله لهم وطيب ثراهم، من أجل تعضيد أركان الاتحاد، وبناء منظومة التنمية الشاملة التي وضعت الإمارات في مصاف الدول المتقدمة التي تحظى بتقدير عالمي كبير. ورفع الكعبي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات.