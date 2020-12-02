فاهم القاسمي: تجربة استثنائية في التاريخ

الشارقة (وام)

هنأ الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة القيادة الرشيدة باليوم الوطني الـ49 لدولة الإمارات، وقال الشيخ فاهم القاسمي في كلمة له بهذه المناسبة: «ننظر إلى الأعوام الـ 49 التي مضت لنستخلص التجارب والقيم التي شكلت تجربة استثنائية في تاريخ نهضة البلدان حول العالم، إذ نجدد الالتزام بروح الاتحاد والتعاون، ونؤكد أن ما تحقق كان نتيجة إيمان بهذه القيم ودورها في البناء والتنمية، التي ترسخت في المجتمع الإماراتي، وتمثلت في مؤسسات الدولة العامة والخاصة، وتجسدت في علاقاتنا مع المجتمع الدولي».

وأضاف: «أن ما أنجزته الإمارات خلال مسيرتها لم يكن نتاج جهد منفرد، وإنما كان نتاج سياسة واعية وحكيمة جسدت معاني العمل المشترك، وتبادل التجارب والخبرات، وأثمرت على أرض الواقع حراكاً كبيراً ونشطاً على المستويات كافة».