محمد بن فيصل القاسمي: الإمارات نموذج ملهم

الشارقة (وام)‏

قال الشيخ محمد بن فيصل القاسمي مؤسس ورئيس مجموعة «ام بي اف» الوطنية، تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر بالذكرى الـ 49 لقيام اتحاد الدولة وقد حققت الكثير من النجاحات والتميز على مختلف الأصعدة والمجالات وحصلت على المراكز الأولى عالمياً في العديد من الجوانب. وأضاف أن القيادة الرشيدة لدولتنا تولي المورد البشري اهتماماً كبيراً وتعمل جاهدة للنهوض به على كافة الصعد انطلاقاً من قناعتها بأن الإنسان هو محور وأساس أي عملية تنموية.

وأشارإلى أن هذه المناسبة الوطنية تأتي وقد ترسخت دعائم اتحادنا الشامخ وأصبحت دولة الإمارات نموذجاً ملهماً لكثير من دول المنطقة والعالم تواكب متطلبات الحداثة وروح العصر وتؤمن بقدرات أبنائها في التميز وتحقيق الريادة إقليمياً وعالمياً وتحافظ على الخصوصية الحضارية والثقافية للمجتمع بفضل روح التلاحم.