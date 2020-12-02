مسلم بن حم: ذكرى خالدة

أبوظبي (الاتحاد)

قال الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي نحتفل بكل فخر واعتزاز وأمل بالذكرى التاسعة والأربعين لقيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي ذكرى خالدة وعزيزة محفورة في ضمير أبناء الوطن الغالي، نستمد منها القوة والعزيمة للسير في الطريق إلى المستقبل، ونستلهم القيم والمبادئ والمثل العليا التي أرساها القادة المؤسسون لهذا الصرح، المغفور له الشيخ‏‭ ‬زايد‭ ‬بن ‬سلطان ‬آل ‬نهيان، ‬طيب ‬الله ‬ثراه، ‬وإخوانه ‬أصحاب ‬السمو ‬الشيوخ ‬أعضاء ‬المجلس ‬الأعلى ‬للاتحاد ‬حكام ‬الإمارات ‬الذين ‬اتخذوا ‬بعون ‬الله ‬وتوفيقه ‬ذلك ‬القرار ‬التاريخي ‬بتشييد ‬صرح ‬الاتحاد ‬على ‬أسس ‬وقواعد ‬راسخة، ‬كان ‬لها ‬الأثر ‬العميق ‬في ‬تعزيز ‬التنمية ‬المستدامة ‬وبناء ‬المواطن ‬علمياً ‬ومعرفياً. وقد واصل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المسيرة الخيرة حتى تبوأت الدولة مكانها البارز في مصاف الدول المتقدمة، وأصبحت مثالاً يحتذى به لدول العالم أجمع.