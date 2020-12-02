أحمد الظاهري: طموحات تعانق السماء

أبوظبي (الاتحاد)

قال الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي، إن دولة الإمارات العربية المتحدة قدّمت للعالم نموذجاً متفرداً في النهضة والعطاء والوحدة، استناداً إلى قيم العدل والتسامح والاحترام والتآخي التي غرسها فينا الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لنمضي قدماً في مسيرة البناء والتقدم، مسلحين بالعزيمة والإصرار على الوصول بدولتنا إلى المراكز الأولى عالمياً على كافة المستويات.

وأضاف «نستذكر اليوم بفخرٍ واعتزاز المكتسبات الاستثنائية التي حققتها دولتنا خلال أقل من خمسة عقود، وتتعزز ثقتنا بالمستقبل في ظل استعداداتنا للخمسين عاماً المقبلة مدفوعين بطموحات تعانق السماء، وبسواعد الكفاءات الوطنية الوفية لإرث الآباء المؤسسين، رحمهم الله، والملتزمة بالوقوف صفاً واحداً خلف قيادتنا الرشيدة لتصميم إمارات المستقبل».