سالم بن ركاض: مسيرة تمضي دون توقف

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الشيخ الدكتور سالم محمد بن ركاض العامري عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً ورئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان، أن اليوم الوطني هو يوم الاحتفاء بالحياة الكريمة التي يعيشها شعبنا العظيم منذ قيام دولة الاتحاد، والتي تجلّت واقعاً ملموساً بتطلعات الآباء المؤسسين ومسيرة القيادة الرشيدة الذين أولوا سعادة المواطن وخدمة المجتمع أكبر اهتماماتهم، وبالتالي تعزيز التماسك المجتمعي في الدولة، وبناء منظومة قيم أخلاقية إماراتية في أجيال المستقبل.

وأضاف: إن مسيرة الإنجازات في الإمارات تمضي دون توقف وتغطي جميع مجالات الحياة لتعزيز المكانة الرفيعة التي استطاعت الدولة أن تحققها على الصعيد الدولي، وأصبح اسم الإمارات مقترناً بالإنجازات الكبرى والتميز على مختلف الصّعُد، ضمن مسيرة مكللة بالنجاح ومفعمة بالأمل المشرق والمستقبل الزاهر لأجيالنا القادمة، مقبلين على 50 عاماً أخرى بثقة كبيرة بقدراتنا على تحقيق كل ما نرجوه.