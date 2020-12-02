محمد بن حم: ‬قيادة ‬وعدت ‬فأعطت ‬وصدقت

العين (الاتحاد)

قال الشيخ الدكتور محمد مسلم بن سالم بن حم العامري رئيس فريق عونك يا وطن التطوعي: «في‎ ‬الثاني ‬من ‬ديسمبر ‬من ‬كل ‬عام ‬يتجدد ‬العطاء ‬والتفاف ‬أبناء ‬الإمارات ‬خلف ‬قيادتهم ‬الحكيمة ‬يداً ‬بيد ‬لاستكمال ‬مسيرة ‬البناء ‬والتطوير ‬والنماء، ‬التي ‬طالت ‬كل ‬أرجاء ‬الإمارات، ‬والتي ‬أرسى ‬دعائمها ‬المغفور ‬له ‬الشيخ ‬زايد ‬بن ‬سلطان ‬آل ‬نهيان «‬طيب ‬الله ‬ثراه»‭.

وأضاف: «في‎ ‬كل ‬عام ‬يؤكد ‬أبناء ‬الإمارات ‬ولاءهم ‬ومحبتهم ‬لوطنهم ‬وقيادتهم ‬الرشيدة ‬ويؤكدون ‬إصرارهم ‬على ‬بذل ‬المزيد ‬من ‬العطاء، ‬من ‬أجل ‬استكمال ‬مسيرة ‬الخير ‬التي ‬حملها ‬الأولون ‬في ‬بناء ‬وطن ‬عامر ‬بالقلوب ‬الصادقة ‬والسواعد ‬القوية ‬والإرادة ‬التي ‬لا ‬تلين ‬في ‬كل ‬يوم ‬يتجدد ‬عطاء ‬وولاء ‬أبناء ‬الإمارات ‬لهذا ‬الوطن ‬الذي ‬يفخرون ‬به ‬أينما ‬كانوا، ‬وعاماً ‬بعد ‬عام ‬تمضي ‬سفينة ‬العطاء ‬بقلوب ‬صادقة ‬خلف ‬قيادة ‬وعدت ‬فأعطت ‬وصدقت ‬ولم ‬تبخل، ‬هو ‬وطن ‬فيه ‬أعطى ‬القادة ‬أروع ‬صور ‬التلاحم ‬والعطاء ‬والمحبة ‬المتبادلة».