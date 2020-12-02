علي راشد الكتبي: موعد مع عهد جديد

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي علي راشد الكتبي، رئيس دائرة الإسناد الحكومي: إن 2 ديسمبر يمثل نقطة تحول تاريخية في مسيرة الدولة. ففي مثل هذا اليوم كان العالم على موعد مع عهدٍ جديدٍ، تمثل في قيام دولة الاتحاد، بطموحات كبيرة، وبدأت معها مرحلة مفصلية من النمو والازدهار بقيادة الآباء المؤسسين، طيب الله ثراهم، الذين نذروا أنفسهم لبناء الوطن، وعملوا بكل جدٍّ وإخلاص لرفعة دولتهم، ورفاهية شعبهم... لتتوالى الإنجازات، وترسّخ الإمارات مكانتها دولة عصرية قائمة على التسامح واحترام الآخر، وتحجز لنفسها مكاناً مرموقاً في مصاف الدول الرائدة عالمياً. وقال معاليه: «تتزامن احتفالات اليوم الوطني الـ49 مع الإعلان عن عام 2020 (عام الاستعداد للخمسين)، ليكون بذلك عاماً مفصلياً بين خمسة عقود مضت حققت فيها الدولة قفزات نوعية في جميع المجالات، واستطاعت أن تكون في قلب خريطة العالم التنافسية، وبين الانطلاق في مسيرة الخمسين عاماً القادمة بطموحات لا حدود لها».