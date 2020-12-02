سيف القبيسي: نجدد الولاء للوطن وللقيادة

أبوظبي (الاتحاد)

رفع سيف بدر القبيسي، المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.. وسمو الشيوخ أولياء العهود.. ونواب الحكام.. وإلى شعب الإمارات بمناسبة اليوم الوطني التاسع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وجدد بهذه المناسبة الغالية عهد الولاء للوطن، والإخلاص لقيادتنا الحكيمة، ولشعب الإمارات، وتاريخه العريق، وحاضره المزدهر، ومستقبله الزاخر بالإنجازات.