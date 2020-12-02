محمد مطر الكعبي: مبادرات ورؤى تستشرف المستقبل

أبوظبي (الاتحاد)

قال الدكتور محمد مطر الكعبي -رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، بمناسبة اليوم الوطني: «نحتفل هذه الأيام بإنجاز ومكتسبات 49 عاماً من عمر الاتحاد الذي أرساه ورسخ قيمه في نفوسنا وأجيالنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه المؤسسون طيب الله ثراهم، ونجني اليوم ثمار غرسهم تطوراً وازدهاراً وتقدماً لافتاً في شتى المجالات، بفضل الله وتوفيقه ورؤية قيادتنا الرشيدة التي رعت الاتحاد وبمبادرات خلاقة ورؤى عميقة تستشرف المستقبل وتسبق الأحداث بأعمال واعدة ومنهجية مبتكرة وإرادة صادقة وعزيمة صلبة لا تعرف المستحيل، مكنت دولتنا من أن تكون دولة حضارية توفر العيش الكريم والسعادة والرفاهية لمواطنيها ولكل من يعيش على أرضها».

وقدم الكعبي خالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الوطنية الخالدة للقيادة الرشيدة، سائلاً الله أن يديم دولتنا رمزاً للحضارة والسلام والتسامح.