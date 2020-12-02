بشير المحيربي: ريادة وتنافسية عالمية

أبوظبي (الاتحاد)

قال بشير خلفان المحيربي، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان: «أتقدم باسمي وباسم إدارة وموظفي (الهيئة) بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادتنا الرشيدة، وإلى كافة مواطني الدولة والمقيمين على أرضها المعطاءة، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني التاسع والأربعين، هذه الذكرى الغالية على قلوبنا جميعاً، والراسخة في نفوس أبناء الدولة، كونها تعتبر ميلاد وطن وميلاد شعب لا يرضى بغير التميز في ظل قيادة رشيدة، لا تدخر جهداً في سبيل إسعاده وتحقيق رفاهيته».

وأضاف المحيربي: يأتي احتفالنا باليوم الوطني هذا العام تحت شعار «غرس الاتحاد»، مما يبعث فينا مشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن والآباء المؤسسين، والمضي قدماً لبذل أقصى الجهود للحفاظ على المكتسبات التي تحققت بفضل غرس القادة مؤسسي الاتحاد، مما ساهم في تطور الدولة وريادتها وتنافسيتها العالمية في مختلف المجالات.