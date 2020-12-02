محمد النيادي: لوحة وطنية شامخة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد محمد سعيد النيادي، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أن شعب دولة الإمارات يجسد لوحة وطنية شامخة في كل عام وهم يحتفلون باليوم الوطني الخالد في الثاني من ديسمبر، ضاربين أروع الأمثلة في التلاحم والتعاضد بين شعب دولة الإمارات وقيادته الرشيدة، والالتفاف حولها مجددين العهد بالمحافظة على منجزات ومكتسبات اتحاد دولتنا، التي أسس أركانها ورسم ملامحها ومستقبلها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وإخوانه المؤسسون لتكون نموذجاً لدولة تنشد التنمية والازدهار والسلم والاستقرار. وقال: «الشعب حظي بقيادة تسهر لراحته وتعمل لتقدمه ورفعته، فنسأل الله أن يحفظ قيادتنا الرشيدة ويرعاها بعنايته، ويجعل التوفيق حليفها في كل ما تصبو إليه من أجل رفعة هذا الوطن الغالي وتقدمه وازدهاره وراحة شعبه، وما تسعى إليه من سلام وتسامح وتعايش بين جميع البشر لينعم الجميع بالخير والأمان والاستقرار».