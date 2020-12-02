خلف الحمادي: تجديد العهد والاستعداد للمستقبل

رفع خلف عبد الله رحمة الحمادي، مدير عام صندوق أبوظبي للتقاعد، أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني الـ49 لدولة الإمارات، مؤكداً أهمية هذه المناسبة الوطنية التي يفخر بها الجميع، كونها تمثل المحطة الأهم في مسيرة الدولة وتاريخها.

وقال: نشهد هذا العام احتفالات استثنائية تحمل في طياتها دلالة جديدة تعكس قدرتنا على مواجهة التحديات العالمية التي فرضتها علينا جائحة «كوفيد 19»، ومواجهة الأزمات بكل احترافية واجتيازها بالإرادة والتصميم حباً في الوطن ورغبة في رفع اسمه عالياً.

وأضاف: «كما تختلف احتفالات اليوم الوطني هذا العام أيضاً لتزامنها مع استقبال عام فريد واستثنائي، عام الاستعداد للخمسين، الذي نستعد فيه للاحتفال بمرور نصف قرن على قيام دولتنا، لكتابة فصول جديدة من النجاح في المستقبل، ونواصل المضي قدماً بقوة تحت راية قيادتنا الرشيدة، لتحقيق مزيد من الإنجازات».