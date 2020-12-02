سالم الكعبي: الإمارات موطن الرفاهية

أبوظبي (الاتحاد)

قال الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»: إن اليوم الوطني الـ49 لدولة الإمارات العربية المتحدة مناسبة مجيدة ومسيرة متميزة من التنمية المستدامة والإنجازات الوطنية، التي تحققت خلال السنوات الماضية في ظل القيادة الرشيدة ورؤيتها الحكيمة، التي جعلت من الإمارات موطناً ينعم فيه الجميع بالرفاهية والسعادة، ويعم التسامح والوئام بين كل أفراد المجتمع.

وأشار إلى أن الفرحة الاستثنائية التي يبديها جميع من يقيم في هذا الوطن هي ترجمة صادقة لحجم الحب والانتماء والولاء والكبرياء الذي ورثوه من نهج وفكر الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي خطه وإخوانه الآباء المؤسّسون بكل شموخٍ وإرادة صلبة.